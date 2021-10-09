Профицит текущего платёжного баланса РК в августе – 7,51 млрд долларов

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По данным Банка Кореи, опубликованным 7 октября, профицит текущего платёжного баланса страны в августе текущего года составил 7 млрд 510 млн долларов, что на 700 млн долларов меньше, чем в предыдущем месяце. Профицит фиксируется 16 месяцев подряд, поскольку экспорт остаётся устойчивым, а доходы от грузовых перевозок растут на фоне восстановления мировой экономики. Профицит товарного баланса составил в августе 5 млрд 640 млн долларов, что на 110 млн меньше показателя предыдущего месяца. Экспорт вырос на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 52 млрд 200 млн долларов. Импорт составил 46 млрд 600 млн долларов, увеличившись за тот же период на 42,4%. Профицит баланса сферы услуг, который включает расходы на зарубежные поездки, составил в августе 1 млрд долларов. Это второй по величине показатель профицита за всю экономическую историю страны. Профицит баланса первичных доходов, который включает заработную плату иностранных рабочих и выплаты дивидендов за рубежом, составил 1 млрд 110 млн долларов, что на 1 млрд 690 млн долларов меньше, чем в июле. Профицит баланса капитала и финансов, который включает международные инвестиции, составил 5 млрд 800 млн долларов, уменьшившись на 760 млн долларов по сравнению с июлем.