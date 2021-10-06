Глава МИД РК встретился с коллегами из Франции, Венгрии, Люксембурга

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Министр иностранных дел РК Чон Ый Ён провёл 6 октября в Париже переговоры со своими коллегами из Франции, Венгрии и Люксембурга, в ходе которых обсуждались вопросы двусторонних отношений и сотрудничество на международном уровне. Встречи состоялись в рамках проходившей в столице Франции встречи Организации экономического сотрудничества и развития на уровне министров. Её тема - «Общие ценности: построение зелёного и инклюзивного будущего». РК и Люксембург были заместителями председателя встречи, а США - председателем. Глава южнокорейского МИД и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан договорились укреплять сотрудничество в предотвращении инфекционных заболеваний и реагировании на них в будущем. Они согласились с необходимостью укреплять сотрудничество в политической, экономической и других областях на основе общих принципов и ценностей многосторонности, свободной торговли и демократии. Чон Ый Ён призвал Францию, постоянного члена Совета Безопасности ООН, поддержать усилия Сеула по денуклеаризации Корейского полуострова и установлению прочного мира в регионе. В ходе встречи Чон Ый Ёна с министром иностранных дел Венгрии Петером Шийярто обсуждались двусторонние отношения, торговля и сотрудничество с Вышеградской группой четырёх центральноевропейских государств - Чехии, Венгрии, Польши и Словакии. Чон Ый Ён призвал Венгрию помочь Сеулу в расширении сотрудничества с Вышеградской группой, в которой Венгрия председательствует до июня следующего года. В тот же день глава южнокорейского внешнеполитического ведомства встретился с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе, пути дальнейшего развития отношений в экономике, культуре и других областях.