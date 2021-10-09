Samsung Electronics на 7-м месте в списке самых привлекательных работодателей в сфере ИТ

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В опубликованном 7 октября мировом рейтинге самых привлекательных работодателей (World's Most Attractive Employers, WMAE) компания Samsung Electronics заняла 7-е место в сфере информационных технологий (ИТ). Составлением рейтинга занимается глобальная консалтинговая компания Universum, которая ежегодно опрашивает студентов и аспирантов в области ИТ, инженерии и делового администрирования в таких странах, как РК, США, Китай, Япония, Англия, Франция, Германия и Индия. С 2016 по 2020 год ИТ и инженерное дело были объединены в одну категорию, и Samsung Electronics неизменно входила в десятку лидеров. В этом году эти две области были разделены, и компания оказалась на 7-м месте по мнению 26.802 студентов в сфере ИТ. На данный момент это самый высокий показатель для южнокорейского гиганта. Возглавила список американская компания Google. За ней со 2 по 6 место следуют Microsoft, IBM, Apple, Amazon и Intel. Среди работодателей в сфере инженерного дела Samsung Electronics заняла 10-е место, а в области делового администрирования 21-е. В последней категории компания поднялась на 22 позиции по сравнению с прошлым годом. Лидерами же в этих сферах также стали Google, Microsoft, IBM, Apple и Intel.