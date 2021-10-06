6 октября в РК 2.427 новых случаев COVID-19

Photo : KBS News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 6 октября в стране зарегистрированы 2.427 новых случаев COVID-19. Общее число заражённых с начала пандемии – 325.804 человека. Рост числа заболевших до уровня выше двух тысяч два дня подряд медики связывают с последствиями выходных дней со 2 по 4 октября, когда совершались многочисленные поездки по стране. Медики ожидают дальнейшего роста числа заражённых после предстоящих выходных дней с 9 по 11 октября. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. На его долю пришлись 77,5% новых случаев инфекции. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 8 человек. Общее число умерших – 2.544 человека. Коэффициент смертности 0,78%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 39 млн 824 тыс. человек, или 76,8% населения страны. 28 млн 506 тыс. человек, или 55% населения, вакцинированы полностью. Министр здравоохранения и социального обеспечения Квон Док Чхоль не исключает роста сила заболевших до 10 тысяч в день. В этой связи завершается подготовка плана амбулаторного лечения бессимптомных пациентов и лёгких случаев заболевания. Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний планирует закупить препараты для лечения COVID-19, обратившись к Национальному собранию за финансовой поддержкой. Поскольку COVID-19 определён как инфекционное заболевание первой категории, все расходы на лечение покрывает государство. Правительство ведёт переговоры с отечественными и зарубежными производителями лекарств.