При правительстве РК образован комитет по развитию оборонных технологий

Как сообщили 7 октября в министерстве обороны РК, при правительстве страны образован комитет по развитию оборонных технологий из 15 человек. Его возглавляет министр обороны Со Ук, а в состав комитета входят заместители министров обороны, планирования и финансов, науки и информационно-коммуникационных технологий, промышленности, торговли и энергетики, руководители научно-исследовательских институтов и гражданские эксперты. «Новый комитет будет служить платформой для тесной координации между различными правительственными учреждениями, чтобы более эффективно осуществлять исследовательские проекты в области обороны»,- сказал Со Ук. В ходе первого заседания комитета обсуждались планы инвестирования в стратегические технологии следующего поколения, включая искусственный интеллект и космическую науку. Ранее в минобороны сообщили о намерении направить на разработки передовых оборонных технологий из военного бюджета следующего года 4 трлн 880 млрд вон (4 млрд 100 млн долларов). Это на 13% больше, чем в текущем году.