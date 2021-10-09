Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

В провинции Канвондо обнаружен очаг африканской чумы свиней

Write: 2021-10-07 10:52:59Update: 2021-10-07 12:48:52

В провинции Канвондо обнаружен очаг африканской чумы свиней

Photo : KBS News

На ферме в уезде Инчжэ-гун провинции Канвондо зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Это подтвердили результаты анализов от 6 октября. Всё поголовье свиней (550 голов) данного хозяйства подлежат уничтожению в рамках профилактических мер. Власти предпринимают срочные карантинные меры для предотвращения распространения вируса. Доступ к ферме ограничен, а на прилегающих территориях проводится интенсивная дезинфекция. Тщательной проверке подлежат все близлежащие свинофермы. Ранее в августе в этом же уезде также был подтверждён случай заражения вирусом АЧС, в результате чего уничтожены 1.700 свиней. Карантинные власти предупредили свиноводческие хозяйства об опасности переноса АЧС дикими кабанами, которые вплотную подходят к сельскохозяйственным угодьям. Премьер-министр Ким Бу Гём в срочном порядке поручил министру продовольствия, сельского и лесного хозяйства принять все возможные меры по предотвращению эпидемии АЧС. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >