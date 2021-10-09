В случае необходимости РК предпримет шаги по стабилизации рынка

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Правительство будет внимательно следить за финансовым рынком, поскольку сохраняется неопределённость, связанная с внешнеэкономическими рисками, и при необходимости примет меры для его стабилизации. Об этом заявил первый заместитель министра планирования и финансов РК Ли Ок Вон, выступая 7 октября на совещании по финансовым вопросам. По его словам, существует вероятность того, что на глобальных и внутренних финансовых рынках может наблюдаться дополнительное увеличение колебаний в зависимости от того, как развиваются внешние экономические риски. Между тем, учитывая фундаментальные факторы, южнокорейский рынок проявил несколько чрезмерную реакцию,- сказал Ли Ок Вон. Он напомнил, что опасения по поводу роста глобальной инфляции и неопределённости относительно сокращения покупок облигаций Федеральной резервной системой США оказали давление на настроения участников рынка. Несмотря на возросшую волатильность рынка, РК успешно продала стабилизационные облигации на сумму около 1 млрд 300 млн долларов по вторым самым низким ставкам за всю историю, воспользовавшись высоким спросом.