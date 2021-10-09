ВОЗ начала поставки медикаментов в КНДР

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о начале поставок в Северную Корею медикаментов для борьбы с COVID-19. В этой связи высказываются предположения о том, что эта страна может приоткрыть свои границы, которые закрыты уже два года в связи с пандемией COVID-19. В своём еженедельном отчёте о COVID-19, опубликованном 1 октября, ВОЗ сообщает о начале поставок медицинских принадлежностей в китайский порт Далянь для складирования и дальнейшей поставки в КНДР. Отчёт охватывает период с 20 по 26 сентября, что говорит о возобновлении морских перевозок между КНДР и Китаем. Сообщение между китайским портом Далянь и северокорейским Нампхо было приостановлено в июле прошлого года в связи с усилением карантинных мер со стороны КНДР из-за подтверждённого случая заражения в порту Далянь. С момента начала пандемии COVID-19 Северная Корея закрыла свои границы, отказываясь от внешней помощи. Однако, учитывая то, что пандемия затянулась, сохранение закрытости представляется затруднительным. Между тем, Пхеньян по-прежнему заявляет об отсутствии зарегистрированных случаев COVID-19 внутри страны. По состоянию на 23 сентября общее количество жителей, прошедших тест ПЦР, составило 40.700 человек.