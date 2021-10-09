РК наращивает экспорт сушёных водорослей

С января по сентябрь южнокорейский экспорт сушёных водорослей составил 507 млн долларов. К концу года он может достичь исторического максимума, побив прошлогодний рекорд, который составил 601 млн долларов. Экспорт данного продукта впервые превысил 500 млн долларов в декабре 2017 года и с тех пор стремительно растёт. В 2007 году показатель составлял лишь 60 млн долларов, достигнув рубежа в 100 млн в 2010 году. Тогда сушёные водоросли экспортировались примерно в 60 стран, а сегодня - в 112 стран. Если прежде более 70% экспорта приходилось на Японию, Китай, США и Таиланд, то в последнее время растут поставки во Вьетнам, Россию, Германию и Канаду. В этом году экспорт в Россию по состоянию на конец сентября составил 33 млн долларов, что сделало эту страну четвёртым по величине импортёром данной продукции.