В РК пройдёт «Осенняя неделя культуры ханбок 2021»

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Министерство культуры, спорта и туризма РК и Центр продвижения корейской традиционной одежды ханбок при Корейском агентстве по продвижению ремёсел и дизайна объявили о проведении «Осенней недели культуры ханбок» в период с 11 по 17 октября. Фестиваль «Неделя культуры ханбок» проводится ежегодно с 2018 года совместно с местными органами власти и представляет собой обширную программу мероприятий, выставок и модных показов одежды. Обычно фестиваль проводится один раз в году в третью неделю октября. Однако в прошлом году по просьбе региональных властей, планировавших принять участие в мероприятии, он был отложен в связи с последствиями наводнений. В результате в этом году «Неделя культуры ханбок» проводится дважды: весной и осенью. В связи с обстановкой вокруг COVID-19 в дополнение к традиционным мероприятиям масштабы программы были расширены за счёт виртуального пространства (метавселенной). В этом году в фестивале примут участие 11 регионов: города Пусан, Асан провинции Чхунчхон-Намдо, Намвон, Иксан и Чончжу провинции Чолла-Пукто, Санчжу, Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто, Чинчжу и Мирян провинции Кёнсан-Намдо, столичный округ Чонно-гу, уезд Коксон-гун провинции Чолла-Намдо. Помимо этого, в Индонезии в октябре состоится тематический видео-показ мод по мотивам корейской и индонезийской традиционной одежды. Также десять зарубежных центров корейской культуры представят в этот период контент о ханбоке. Подробную информацию об «Осенней неделе культуры ханбок 2021» можно найти на официальном сайте фестиваля (hanbokweek.com).