МВФ: Глобальная инфляция достигнет пика этой осенью

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Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что нынешний всплеск инфляции во всём мире достигнет пика этой осенью, а к середине 2022 года ситуация стабилизируется до уровня, предшествующего пандемии. Как отмечается в регулярном докладе «Перспективы развития мировой экономики», опубликованном 6 октября, общий уровень инфляции для стран с развитой экономикой составит к концу нынешней осени 3,6%. К середине 2022 года он снизится до 2%. По прогнозам экспертов МВФ, в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах пик инфляции составит этой осенью 6,8%, а в следующем году инфляция снизится до 4%. В докладе МВФ прогнозируется, что резкий рост цен на жильё и продолжительный дефицит предложения недвижимости в странах с развитой и развивающейся экономикой, а также продолжающийся рост цен на продукты питания и обесценивание валюты на развивающихся рынках могут удерживать инфляцию на высоком уровне в течение более длительного времени. МВФ объяснил рост инфляции отложенным спросом, накопленными сбережениями, ростом цен на сырьё и сбоями в цепочке поставок.