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В Корее

В РК признаются прививки от COVID-19, сделанные за границей

Write: 2021-10-07 14:29:10Update: 2021-10-07 14:35:01

В РК признаются прививки от COVID-19, сделанные за границей

Photo : YONHAP News

Начиная с 7 октября факт получения прививки от COVID-19 за рубежом признаётся и в РК. При въезде в РК вакцинированные за границей при наличии справки об освобождении от самоизоляции смогут пользоваться послаблениями в соблюдении карантинных ограничений наравне с теми, кто получил прививку в РК. В частности, на них также не будет распространяться ограничение на количество участников личных встреч. Таким образом, американские военнослужащие в РК, сотрудники дипломатических представительств и члены их семей, прошедшие полную вакцинацию за рубежом, смогут воспользоваться вышеуказанными преимуществами внутри страны. Для этого им необходимо предъявить сертификат о вакцинации в государственную поликлинику по месту жительства для внесения соответствующей информации в базу данных. При этом признаваться будут только вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения: Pfizer, Janssen, Moderna, AstraZeneca (в том числе Covishield), Sinopharm и Sinovac. 
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