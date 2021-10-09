В РК признаются прививки от COVID-19, сделанные за границей

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Начиная с 7 октября факт получения прививки от COVID-19 за рубежом признаётся и в РК. При въезде в РК вакцинированные за границей при наличии справки об освобождении от самоизоляции смогут пользоваться послаблениями в соблюдении карантинных ограничений наравне с теми, кто получил прививку в РК. В частности, на них также не будет распространяться ограничение на количество участников личных встреч. Таким образом, американские военнослужащие в РК, сотрудники дипломатических представительств и члены их семей, прошедшие полную вакцинацию за рубежом, смогут воспользоваться вышеуказанными преимуществами внутри страны. Для этого им необходимо предъявить сертификат о вакцинации в государственную поликлинику по месту жительства для внесения соответствующей информации в базу данных. При этом признаваться будут только вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения: Pfizer, Janssen, Moderna, AstraZeneca (в том числе Covishield), Sinopharm и Sinovac.