Суд признал незаконным увольнение со службы солдата-трансгендера

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7 октября окружной суд Тэчжона удовлетворил иск покойного сержанта-трансгендера, поданный с целью добиться отмены решения об увольнении с военной службы. Пён Хи Су поступил на военную службу, будучи мужчиной. В ноябре 2019 года, находясь в отпуске в Таиланде, он сделал операцию по изменению пола. После этого сержант рассчитывала продолжить службу вместе с женщинами, но военное командование ей в этом отказало на том основании, что, в соответствии с военными законами, потеря гениталий классифицируется как физическая инвалидность. Кроме того, решение о смене пола военные врачи посчитали проявлением психических проблем, добавив, что в настоящее время не существует правил, которые регулировали бы службу трансгендеров. На этом основании Пён Хи Су не может продолжать службу в любом качестве, и её увольнение не является проявлением «несправедливой дискриминации». Вскоре после увольнения она обжаловала это решение, обвинив военных в «глубоко укоренившейся нетолерантности» к сексуальным меньшинствам, но апелляция была отклонена. В марте прошлого года Пён Хи Су нашли мёртвой в её доме. В определении суда говорится, что, принимая решение о непригодности истца к военной службе, военные не изучили все факторы, такие как особые обстоятельства в армии, основные права трансгендеров и общественное мнение. Особо подчёркнуто, что потеря гениталий не является достаточной причиной для увольнения из армии. В вооружённых силах заявили, что «уважают» решение суда, добавив, что пока не пришли к окончательному выводу относительно того, обжаловать его или нет.