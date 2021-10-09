РК продала стабилизационные облигации на 1,3 млрд долларов

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РК продала стабилизационные облигации на сумму около 1 млрд 300 млн долларов по второй самой низкой ставке за всю экономическую историю страны. Как сообщили 7 октября в министерстве планирования и финансов, правительство продало облигации, номинированные в долларах США, на сумму 500 млн долларов со сроком погашения 10 лет и пятилетние облигации в евро на сумму 700 млн долларов. Доходность долларовых облигаций составляет 1,769%, а еврооблигаций минус 0,053%. Продажа по низким ставкам свидетельствует о высоком спросе со стороны иностранных инвесторов. Поступления от продажи еврооблигаций будут использованы для поддержки проектов зелёной энергетики. Продажа прошла успешно, несмотря на возросшую волатильность на мировых финансовых рынках на фоне растущих инфляционных рисков и корректировки денежно-кредитной политики ряда стран. Стабилизационные облигации предназначены для сбора средств, необходимых правительству для поддержания стабильного валютного курса. Их доходность служит ориентиром для облигаций, торгуемых на международных финансовых рынках.