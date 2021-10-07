Амбулаторное лечение COVID-19 будет расширено

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В рамках постепенной подготовки к нормальной повседневной жизни в условиях пандемии и переходу к сосуществованию с COVID-19 будет расширено амбулаторное лечение пациентов с лёгкой формой течения болезни и при отсутствии симптомов. Об этом сообщил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 8 октября в Сеуле на совещании по вопросам борьбы с пандемией. Он отметил, что в ближайшее время правительство рассмотрит конкретные вопросы реализации данного плана с учётом числа вакцинированных и уровня смертности от коронавируса. Премьер попросил органы здравоохранения и местные органы власти поддерживать тесное сотрудничество с медицинскими учреждениями, чтобы граждане не беспокоились о лечении в домашних условиях. Постепенный переход к нормальной повседневной жизни в условиях пандемии будет осуществляться с учётом опыта других стран,- добавил Ким Бу Гём.