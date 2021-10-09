7 октября в РК более двух тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 7 октября в стране зарегистрированы 2.176 новых случаев COVID-19, в результате чего общее число заболевших с начала пандемии составило 327.976 человек. Число инфицированных превышает две тысячи человек три дня подряд. Медики ожидают дальнейшего роста числа заражённых после предстоящих выходных дней с 9 по 11 октября. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. На его долю пришлись 76% новых случаев инфекции. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 10 человек. Общее число умерших – 2.554 человека. Коэффициент смертности 0,78%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 39 млн 862 тыс. человек, или 76,9% населения страны. 29 млн 220 тыс. человек, или 56,4% населения, вакцинированы полностью.