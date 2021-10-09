США поддерживают гуманитарную помощь северокорейскому народу

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США поддерживают усилия мирового сообщества по облегчению страданий северокорейского народа и участвуют в усилиях по оказанию ему гуманитарной помощи. Об этом заявил 7 октября представитель госдепартамента США Нед Прайс, отметив, что гуманитарная помощь Северу будет поддержана, даже если усилия по денуклеаризации не продвинутся вперёд. Назвав гуманитарную помощь Пхеньяну «критически важной», он подчеркнул, что северокорейский режим виновен в страданиях собственного народа. «Режим продолжает эксплуатировать своих граждан, нарушать их права, отвлекать ресурсы для реализации программы создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет»,- сказал Нед Прайс. Он подтвердил, что целью США остаётся полная денуклеаризация Корейского полуострова, и с этой целью американские представители «по-прежнему готовы встретиться с представителями КНДР без предварительных условий, в любое время и в любом месте». Нед Прайс призвал Северную Корею «положительно отреагировать» на действия США.