Спецдокладчик ООН призывает ослабить санкции в отношении Северной Кореи

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Специальный докладчик ООН по правам человека в Северной Корее Томас Оджеа Кинтана призвал ослабить санкции в отношении Пхеньяна. По данным Reuters, в его итоговом отчёте Генеральной Ассамблее, который должен быть представлен 22 октября, говорится, что из-за пандемии COVID-19 ситуация с правами человека в Северной Корее ухудшается. В этой связи, как считает Кинтана, санкции, введённые Советом Безопасности ООН, должны быть пересмотрены и ослаблены как для облегчения гуманитарной помощи, так и для обеспечения права простых граждан на достаточный уровень жизни. Он отметил, что из-за закрытия границ и ограничений на поездки внутри страны многие северокорейцы, полагающиеся на коммерческую деятельность на границе с Китаем, потеряли источник существования, и это усугубляется последствиями санкций. Многим северокорейцам грозит голод, а нынешнее ухудшение гуманитарной ситуации может превратиться в кризис, и его необходимо предотвратить,- подчеркнул в своём отчёте специальный докладчик ООН по правам человека в Северной Корее.