РК примет активные меры по сдерживанию инфляции

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РК планирует предпринять активные действия по стабилизации инфляции, поскольку ожидается, что потребительские цены в стране в октябре будут расти более быстрыми темпами, чем в предыдущем месяце. Об этом заявил первый заместитель министра планирования и финансов РК Ли Ок Вон, выступая 8 октября на заседании правительства. По его словам, в октябре потребительские цены вырастут более чем на 2,5%, в основном из-за эффекта низкой базы прошлого года, когда рост инфляции составил лишь 0,1%. «Необходимы активные ответные меры для стабилизации цен, поскольку в четвёртом квартале, помимо базового эффекта, неопределённость остаётся высокой из-за роста цен на нефть, сбоев в глобальной цепочке поставок и глобальных инфляционных рисков»,- сказал Ли Ок Вон. Ранее правительство обещало приложить усилия для замораживания тарифов на коммунальные услуги и транспорт до конца этого года, чтобы снизить инфляционное давление. Между тем, Корейская электроэнергетическая корпорация планирует в четвёртом квартале повысить тарифы на электроэнергию, чтобы отразить рост цен на сырьё.