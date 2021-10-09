Футболисты РК на втором месте в групповом отборочном раунде ЧМ-2022

Photo : YONHAP News

Южнокорейские футболисты остались на втором месте в группе А после трёх матчей в финальном отборочном раунде чемпионата мира по футболу 2022 года. У них 7 очков. У команды Ирана, которая занимает первое место в группе, на 2 очка больше. В текущем отборочном этапе участвуют две группы по шесть команд в каждой. Две лучшие команды из каждой группы получат места на чемпионате мира в Катаре в следующем году, а две команды, занявшие третье место, встретятся в матче плей-офф. Южнокорейские и иранские футболисты сыграют очередной матч 12 октября в Тегеране. Они – единственные в группе А, у кого есть победы в отборочном раунде. У команд ОАЭ, Ливана и Ирака по два очка после двух ничьих и одного поражения. Команда Сирии сыграла один матч вничью и потерпела два поражения. Южнокорейские футболисты принимают участие во всех чемпионатах мира, начиная с 1986 года.