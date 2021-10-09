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В мире

Первый комитет ГА ООН выразил озабоченность запусками ракет в КНДР

Write: 2021-10-08 13:15:01Update: 2021-10-08 18:09:43

Первый комитет ГА ООН выразил озабоченность запусками ракет в КНДР

Photo : YONHAP News

Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности, выразил озабоченность по поводу ядерной и ракетной деятельности Северной Кореи. Как сообщила 8 октября радиостанция «Голос Америки», члены комитета призвали Пхеньян предпринять существенные шаги для полной денуклеаризации и соблюдения санкций ООН. Заместитель постоянного представителя Италии при ООН Стефано Стефаниле заявил, что неоднократные запуски Севером баллистических ракет подрывают региональную и международную безопасность, вызывая серьёзную озабоченность. Постоянный представитель Великобритании на Конференции по разоружению в Женеве Эйдан Лиддл подчеркнул, что баллистическая деятельность Пхеньяна является чётким свидетельством того, что санкции должны оставаться в силе и строго соблюдаться мировым сообществом. В свою очередь, представитель КНДР назвал критику со стороны европейских стран «лицемерным шагом, направленным на проведение односторонней и враждебной политики в отношении Севера». 
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