МИД РК озабочен незаконным распространением в Китае корейского культурного контента

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МИД РК направил Китаю официальное письмо, в котором выражена озабоченность по поводу незаконного распространения там корейского культурного контента. Как сообщил 7 октября представитель министерства Чхве Ён Сам, оригинальный южнокорейский сериал «Игра в кальмара», который транслирует платформа Netflix, стал мишенью онлайн-пиратства. Имеются данные, что многие китайцы смотрели популярный триллер из девяти серий на сторонних сайтах, поскольку Netflix недоступен в Китае. Южнокорейское правительство активно реагирует на данные действия поднимая перед китайскими властями вопрос о незаконном копировании и распространении контента, плагиате, а также нарушении авторских прав на видеоматериалы и изображения,- отметил представитель министерства. Сериал «Игра в кальмара», персонажи которого участвуют в игре на выживание ради крупного денежного приза, находится на вершине чартов самых просматриваемых релизов Netflix в 90 странах мира.