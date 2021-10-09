Ли Чжэ Мён продолжает лидировать в списке потенциальных кандидатов в президенты

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Губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён, представитель правящей Демократической партии Тобуро, продолжает лидировать в списке потенциальных кандидатов в президенты страны. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 5 по 7 октября среди тысячи взрослых жителей страны агентством Gallup Korea, в его поддержку высказались 25% респондентов. На втором месте с 20% голосов бывший генеральный прокурор Юн Сок Ёль, который представляет оппозиционную партию Сила народа. У обоих на 1% больше, чем месяц назад. На третьем месте представитель партии Сила народа Хон Чжун Пхё, набравший 12% голосов респондентов. Это на 6% больше, чем в прошлом месяце. У Ли Нак Ёна, представителя правящей партии, 8% голосов. Это столько же, как и в прошлом месяце. 52% респондентов считают, что на президентских выборах¸ которые состоятся в марте будущего года, победит представитель оппозиции. Это на 3% больше, чем в прошлом месяце. Доля тех, кто ожидает победы кандидата от правящей партии, снизилась на 2%, составив 35%. Что касается действующего президента Мун Чжэ Ина, то его работой удовлетворены 37% респондентов, а 54% придерживаются противоположной точки зрения. Погрешность при обработке данных может составить 3,1% при уровне достоверности 95%.