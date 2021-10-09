Оппозиция сократила число своих кандидатов в президенты до четырёх

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Основная оппозиционная партия Сила народа сократила число своих кандидатов в президенты страны с восьми до четырёх. Как сообщили 8 октября в избирательном комитете партии, во второй тур предварительных выборов единого кандидата прошли бывший губернатор провинции Чечжудо Вон Хи Рён, бывший депутат Национального собрания Ю Сын Мин, бывший генеральный прокурор Юн Сок Ёль и депутат Национального собрания Хон Чжун Пхё. Из дальнейшего участия в выборах исключены бывший мэр Инчхона Ан Сан Су, бывший председатель комитета по аудиту и инспекциям Чхве Чжэ Хён, депутат Национального собрания Ха Тхэ Гён и бывший премьер-министр Хван Гё Ан. Сколько голосов получил каждый кандидат, и какое место он занял, избирательный комитет не сообщил. Решение основано на результатах опроса, в котором приняли участие 30% членов партии и 70% представителей широкой общественности. Единый кандидат от партии Сила народа будет назван 5 ноября после проведения десяти туров теледебатов. Первый тур назначен на 11 октября.