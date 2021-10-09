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Экономика

Правительство РК призывает компании сотрудничать в сокращении выбросов парниковых газов

Write: 2021-10-08 15:46:42Update: 2021-10-08 15:48:39

Правительство РК призывает компании сотрудничать в сокращении выбросов парниковых газов

Photo : YONHAP News

8 октября вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги призвал южнокорейские компании сотрудничать с правительством в достижении к 2050 году углеродно-нейтрального баланса. Призыв прозвучал через несколько часов после того, как правительство объявило о новой цели по сокращению выбросов парниковых газов с 26,3% до 40% к 2030 году по сравнению с уровнем 2018 года. В ходе встречи с руководителями пяти крупнейших промышленных объединений вице-премьер напомнил о важности сокращения выбросов парниковых газов, которые, по словам учёных, являются причиной глобального потепления. «Достижение цели углеродной нейтральности – непростая задача, но мы должны идти по этому пути вместе», - сказал он. Хон Нам Ги отметил также, что правительство поддержит отечественные компании.
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