РК и Сингапур подписали соглашение о взаимном освобождении от карантина

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8 октября РК подписала с Сингапуром соглашение о взаимном освобождении от карантина. Как сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта, подписи под документом поставили представители двух стран, ответственные за авиационное сообщение. Начиная с 15 ноября, граждане обеих стран по прошествии определённого времени после полной вакцинации смогут совершать взаимные поездки индивидуально или группами без обязательной самоизоляции. Для посадки в самолёт гражданам РК необходимо будет предъявить на регистрации отрицательный результат PCR-теста, сданного не более чем за 48 часов до вылета. По прибытии в Сингапур нужно будет сдать повторный тест и ожидать результата в указанном месте в аэропорту. При вылете обратно необходимо будет предъявить отрицательный результат PCR-теста, сданного не более чем за 72 часа до вылета. По возвращению в РК потребуется сдать два PCR-теста – в день прилёта и на шестой или седьмой день после прилёта.