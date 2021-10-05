МИД РК: Сеул надеется на общение и сотрудничество с Токио

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Сеул надеется на общение и сотрудничество с Японией, чтобы отношения между двумя странами могли перерасти в «устремлённые в будущее». Об этом говорится в опубликованном 8 октября заявлении МИД РК по поводу выступления нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды на заседании парламента. «Две страны должны работать вместе, чтобы накопить мудрость в поисках решения текущих проблем и укрепить сотрудничество в различных областях»,- говорится в заявлении. В своём выступлении Кисида сказал, что Токио «решительно» потребует от Сеула принятия «соответствующих» мер, которые положили бы конец затяжным дипломатическим трениям между двумя странами и восстановили здоровые двусторонние отношения. При этом он добавил, что РК является «важным соседом» Японии. Что касается Северной Кореи, то новый премьер-министр Японии назвал «неприемлемой» её работу над ядерными и ракетными программами. Он подтвердил неизменность позиции правительства Японии в отношении проблемы похищений граждан Японии Северной Кореей в 1970-80-х годах, назвав её решение «самой важной задачей». Кисида добавил, что «готов сесть лицом к лицу без предварительных условий» с лидером Северной Кореи Ким Чон Ыном, чтобы обсудить этот вопрос.