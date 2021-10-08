Кандидатом в президенты РК от правящей партии избран Ли Чжэ Мён

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Губернатор провинции Кёнгидо, 56-летний адвокат по правам человека Ли Чжэ Мён назван кандидатом в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро. Как было объявлено 10 октября, он набрал 50,29% голосов участников 11-ти туров предварительных региональных выборов. На втором месте бывший премьер-министр Ли Нак Ён, который набрал 39,14% голосов. Бывший министр юстиции Чху Ми Э набрала 9,01%, а депутат Национального собрания Пак Ён Чжин - 1,55% голосов участников выборов. В речи, с которой Ли Чжэ Мён выступил после подведения итогов предварительных выборов, он обещал в случае избрания президентом провести реформу в сфере недвижимости и приложить усилия для искоренения коррупции. По его словам, предстоящие выборы должны определить, «вернёмся ли мы в тёмное прошлое или будем жить в стране новой надежды». Ли Чжэ Мён обещал также проводить политику, направленную на экономическое возрождение под руководством государства, достичь всеобщего благосостояния, активизировать инвестиции в науку, технологии и образование. Он обещал создать общество, «в котором каждый сможет пользоваться справедливыми возможностями, независимо от политических взглядов или места жительства». Через несколько часов после объявления результатов Ли Нак Ён заявил, что будет обжаловать результаты выборов. Дело в том, что почти 200 тыс. голосов, поданных в поддержку Чон Сэ Гюна и Ким Ду Гвана, выбывших из списка кандидатов в ходе предварительных выборов, не были засчитаны при подведении итогов. Если их учесть, то результат Ли Чжэ Мёна составит 48,38%, то есть, менее 50%. В этом случае потребуется второй тур выборов.