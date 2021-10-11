В РК три дня подряд менее двух тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 10 октября в стране зарегистрированы 1.297 новых случаев COVID-19. Это минимум со 2 августа, а число инфицированных составляет менее двух тысяч третий день подряд. Тем не менее, карантинные органы считают, что число инфицированных не сокращается, и последние данные отражают существенное сокращение количества тестов в выходные дни. Общее число заражённых с начала пандемии – 332.816 человек. После выходных дней с 9 по 11 октября медики ожидают резкий рост числа заражённых. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. На его долю пришлись 72% новых случаев инфекции. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 8 человек. Общее число умерших – 2.583 человека. Коэффициент смертности 0,78%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 39 млн 924 тыс. человек, или 77% населения страны. 30 млн 445 тыс. человек, или 58,7% населения, вакцинированы полностью. Зарегистрированы в общей сложности 306.445 случаев осложнений после вакцинации, в том числе, более 96% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 751 вакцинированный умер, но прямая связь между действием вакцин и смертью в большинстве случаев не доказана.