Лидер КНДР призвал улучшить жилищные условия народа страны

Лидер Северной Кореи Ким Чон Ын призвал руководителей на всех уровнях «служить людям как богу», улучшая условия их жизни. Как сообщило 11 октября агентство ЦТАК, данный призыв прозвучал накануне в выступлении Ким Чон Ына по случаю 76-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи. Северокорейский лидер подчеркнул, что партия по-прежнему полна решимости эффективно продвигать пятилетний план развития народного хозяйства, изложенный на партийном съезде в январе, призвав решить проблемы с продуктами питания и жильём. Ким Чон Ын не упомянул об отношениях КНДР с РК и США. Он впервые с момента прихода к власти в конце 2011 года выступил с речью по случаю годовщины основания партии. 10 октября Северная Корея отметила 76-ю годовщину основания правящей партии без военного парада или какой-либо другой демонстрации силы. В газетах были опубликованы несколько статей о преданности правящей партии и лидера страны Ким Чон Ына стране и народу. Центральная северокорейская газета «Нодон синмун» призвала народ мобилизоваться в поддержку Ким Чон Ына, рассказав о его усилиях, которые направлены на то, чтобы помочь людям справиться с экономическими проблемами.