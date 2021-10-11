Лидер КНДР призвал улучшить жилищные условия народа страны

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Лидер Северной Кореи Ким Чон Ын призвал руководителей на всех уровнях «служить людям как богу», улучшая условия их жизни. Как сообщило 11 октября агентство ЦТАК, данный призыв прозвучал накануне в выступлении Ким Чон Ына по случаю 76-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи. Северокорейский лидер подчеркнул, что партия по-прежнему полна решимости эффективно продвигать пятилетний план развития народного хозяйства, изложенный на партийном съезде в январе, призвав решить проблемы с продуктами питания и жильём. Ким Чон Ын не упомянул об отношениях КНДР с РК и США. Он впервые с момента прихода к власти в конце 2011 года выступил с речью по случаю годовщины основания партии. 10 октября Северная Корея отметила 76-ю годовщину основания правящей партии без военного парада или какой-либо другой демонстрации силы. В газетах были опубликованы несколько статей о преданности правящей партии и лидера страны Ким Чон Ына стране и народу. Центральная северокорейская газета «Нодон синмун» призвала народ мобилизоваться в поддержку Ким Чон Ына, рассказав о его усилиях, которые направлены на то, чтобы помочь людям справиться с экономическими проблемами.