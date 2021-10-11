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Экономика

Вице-премьер РК примет участие во встрече финансовых руководителей G-20

Write: 2021-10-11 12:35:08Update: 2021-10-11 13:35:28

Вице-премьер РК примет участие во встрече финансовых руководителей G-20

Photo : YONHAP News

Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги отправится 12 октября в США для участия в заседании финансовых руководителей и руководителей центральных банков стран Большой двадцатки (G-20). Оно состоится в Вашингтоне 13 октября и будет предшествовать саммиту Большой двадцатки, который пройдёт 30-31 октября в Риме. Как сообщили в министерстве планирования и финансов, Хон Нам Ги в своём выступлении на заседании подчеркнёт важность продвижения свободной торговли в ответ на глобальные экономические риски. Он также объяснит позицию Сеула в отношении реагирования на изменение климата и пересмотра глобальной системы корпоративного налогообложения. Хон Нам Ги также примет участие в заседании Международного валютно-финансового комитета, консультативного органа совета управляющих Международного валютного фонда, на котором будет обсуждаться роль МВФ в условиях пандемии. Он проведёт отдельные переговоры с министрами финансов США и Аргентины, руководителями МВФ, Всемирного банка и Межамериканского банка развития. 
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