Лидер КНДР призвал увеличить военный потенциал для противодействия «враждебным силам»

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын призвал увеличить военный потенциал страны для противодействия тому, что он назвал «враждебными силами». Как сообщает агентство ЦТАК, данный призыв прозвучал в речи, с которой Ким Чон Ын выступил 11 октября на выставке оборонных разработок, посвящённой 76-й годовщине основания правящей Трудовой партии Кореи. «Наш враг - это сама война, а не определённая страна или силы, такие как Южная Корея или США», - сказал Ким Чон Ын. Одновременно он подверг критике Сеул и Вашингтон за проведение совместных военных учений и разработку оружия, отметив, что Северная Корея должна быть сильной «ради потомков». «Военные угрозы, с которыми сталкивается наша страна, отличаются от тех, что мы видели десять, пять или три года назад»,- сказал Ким Чон Ын, добавив, что ситуацию на Корейском полуострове будет нелегко урегулировать «именно из-за США». Он обвинил в «лицемерии» и «двойных стандартах» Сеул, который, говоря о «мире, сотрудничестве и процветании», продолжает наращивать свой военный потенциал. Пхеньян ответит «решительными действиями», если Сеул продолжит «посягать на его право на самооборону»,- подчеркнул северокорейский лидер. При этом он отметил, что «ужасающая история конфликта между соотечественниками не должна повториться». Это заявление прозвучало менее чем через две недели после того, как Пхеньян испытал новую зенитную ракету. Тем временем южнокорейские военные и спецслужбы начали анализ северокорейского оружия и военной техники, представленных на выставке в Пхеньяне. Как сообщил 12 октбря журналистам представитель минобороны РК полковник Мун Хон Сик, на выставке представлено оружие, которое разработано за последние пять лет. Это, в частности, новая межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-16» и гиперзвуковая ракета «Хвасон-8». Подробный репортаж с выставки и фотографии экспонатов опубликовали 12 октября северокорейские СМИ, в том числе, газета «Нодон синмун», главный печатный орган правящей Трудовой партии Кореи.