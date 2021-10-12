Банк Кореи заморозил учётную ставку на уровне 0,75%

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12 октября Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 0,75%, приняв во внимание замедление восстановления экономики из-за роста числа новых случаев COVID-19, активизацию инфляции и рост долгов домохозяйств. Решение не было единодушным: два члена совета по денежно-кредитной политике выступили за повышение ставки в этом месяце. В августе Банк Кореи повысил ставку на 0,25% с рекордно низкого уровня в 0,5%. Это стало первым повышением с ноября 2018 года. В прошлом году ставка снижалась дважды, в марте и мае. Управляющий банком Ли Чжу Ёль, выступая на заседании совета по денежно-кредитной политике, отметил, что ситуация в отечественной экономике улучшается. Если нынешняя тенденция сохранится, в ноябре может быть рассмотрен вопрос о повышении ставки. Между тем, эксперты не уверены в восстановлении потребительской активности, поскольку количество новых случаев коронавируса превышает тысячу в день на протяжении более чем трёх месяцев. Как отмечается в заявлении совета по денежно-кредитной политике, Банк Кореи в среднесрочной перспективе продолжит поддерживать восстановление экономического роста и поддержание роста потребительских цен на целевом уровне, уделяя при этом внимание финансовой стабильности. Ожидается, что экономика продолжит устойчивый рост, а инфляция в течение некоторого времени будет превышать 2%. Банк Кореи будет внимательно оценивать ситуацию с пандемией COVID-19, изменения темпов роста экономики и инфляции, риски нарастания финансового дисбаланса и изменения денежно-кредитной политики в основных странах,- говорится в заявлении. Банк сохранил прогноз роста отечественной экономики на 2021 год на уровне 4%, повысив прогноз инфляции до 2,1%. Между тем, рост долгов домохозяйств не показывает признаков замедления, поскольку всё больше людей берут ссуды на покупку жилья в ожидании повышения цен, несмотря на ряд правительственных ограничений. Спрос на необеспеченные ссуды также остаётся высоким на фоне роста инвестиций в акции. Банк Кореи внимательно следит за ростом инфляции и долгов домохозяйств.