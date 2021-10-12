Премьер-министр РК призвал оценить возможность возвращения к нормальной жизни

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Эта неделя позволит оценить возможность возвращения южнокорейцев к нормальной жизни. Об этом заявил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 12 октября на заседании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам. «Нынешняя ситуация аналогична прогулке по тонкому льду. Если удастся взять ситуацию с вирусом под контроль, это позволит в ближайшее время начать постепенное возвращение к нормальной жизни и облегчить судьбу владельцев малого бизнеса»,- отметил Ким Бу Гём. Он призвал иностранцев как можно активнее проходить вакцинацию против коронавируса. «Правительство делает всё возможное, чтобы иностранные жители, в том числе нелегалы, не остались неохваченными мерами безопасности»,- сказал он. К настоящему времени число полностью вакцинированных составило 30 млн человек, или 59,6% жителей страны. Власти попытаются увеличить темпы вакцинации в следующие 10 дней, чтобы к концу этого месяца достичь уровня 70%,- подчеркнул глава правительства.