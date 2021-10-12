Налоговые поступления растут в РК восемь месяцев подряд

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По данным министерства планирования и финансов, в августе в РК было собрано налогов на сумму 24 трлн 600 млрд вон (20,5 млрд долларов), что на 501 млн долларов больше, чем за тот же период прошлого года. Август стал восьмым подряд месяцем роста налоговых поступлений, что обусловлено восстановлением экономики, а также активизацией рынка акций и недвижимости. Это привело к увеличению доходов от налога на прирост капитала. За первые восемь месяцев текущего года налоговые поступления составили 207 млрд долларов, что на 46 млрд 450 млн долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За тот же период общие доходы правительства, включая налоговые поступления, составили 331,5 млрд вон, что на 66 млрд 470 млн долларов больше, чем в предыдущем году. Валовые расходы правительства составили 356 млрд 800 млн долларов, увеличившись на 32 млрд 320 млн долларов в годовом исчислении. Соответственно, бюджетный дефицит за тот же период составил 25 млрд 300 млн долларов. По мнению экспертов, в 2022 году ожидается сокращение бюджетного дефицита, поскольку налоговые поступления будут расти вместе с восстановлением экономики.