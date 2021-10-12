За период с января по август РК увеличила экспорт кимчхи на 13,8%

Photo : Getty Images Bank

По данным Таможенного управления РК, опубликованным 12 октября, экспорт кимчхи, традиционных квашеных овощей, за период с января по август этого года составил 111,5 млн долларов, что на 13,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Одновременно импорт кимчхи сократился на 9,7% в годовом исчислении, составив 86 млн 100 тыс. долларов, в результате чего профицит торгового баланса в данном секторе составил 25 млн 400 тыс. долларов. Ожидается, что по итогам текущего года впервые за 12 лет будет зафиксирован профицит в торговле кимчхи. Устойчивый рост экспорта традиционной корейской закуски вызван, главным образом, тем, что ферментированные блюда укрепляют иммунитет в условиях пандемии COVID-19. Вторая причина - повышенный интерес иностранцев к корейским продуктам питания на волне популярности корейской поп-культуры за рубежом. Экспорт кимчхи в Японию составил за восемь месяцев 57 млн 200 тыс. долларов, в США – 18 млн 900 тыс. долларов, в Гонконг – 5 млн 400 тыс. долларов.