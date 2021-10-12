Глава правящей партии исключил возможность пересмотра результатов выборов кандидата в президенты

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Председатель правящей Демократической партии Тобуро Сон Ён Гиль заявил 12 октября в интервью TBS, что пересмотра результатов региональных выборов кандидата в президенты не будет. Накануне было объявлено, что губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён, набравший 50,29% голосов участников региональных выборов, является кандидатом в президенты страны от правящей партии, который примет участие в выборах в марте будущего года. Бывший премьер-министр РК, занявший второе место с 39,14% голосов, подал апелляцию на результаты выборов в Высший совет партии. Он посчитал неправильным, что почти 200 тыс. голосов, поданных в поддержку Чон Сэ Гюна и Ким Ду Гвана, выбывших из списка кандидатов в ходе предварительных выборов, были исключены из подсчёта голосов. Если их учесть, то результат Ли Чжэ Мёна составит 48,38%, то есть, менее 50%. В этом случае потребуется второй тур выборов. Сон Ён Гиль подтвердил, что аннулирование голосов, поданных за кандидатов, которые выбыли из участия в выборах, соответствует уставу партии. «Избирательная комиссия приняла решение, и оно пересмотрено не будет»,- подтвердил глава правящей партии. Он выразил надежду на то, Ли Нак Ён согласится с решением партии, и не будет подавать судебный иск.