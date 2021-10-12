Мун Чжэ Ин: Южнокорейцы находятся на пороге возвращения к нормальной жизни

Photo : YONHAP News

Южнокорейцы находятся на пороге возвращения к нормальной жизни после пандемии COVID-19. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 12 октября на еженедельном заседании кабинета министров. «Ситуация до сих пор складывалась хорошо, и, если мы продержимся ещё немного, то сможем вернуться к нормальной жизни как и планировалось»,- сказал он. По словам президента, начало работы комитета с участием представителей правительства и независимых экспертов, который выработает стратегию перехода к «жизни с COVID-19», имеет важное значение. Глава государства отметил, что в последнее время распространение инфекций замедлилось, и что более 40 млн южнокорейцев привиты первой дозой вакцин, а более 60% населения вакцинированы полностью. Он напомнил, что мировая популярность южнокорейской поп-культуры привела к развитию смежных отраслей, и быстрое возвращение к нормальной жизни - лучший способ помочь работникам культуры, борющимся с пандемией. Президент Мун Чжэ Ин и члены правительства были одеты в ханбок, традиционную корейскую одежду, чтобы привлечь внимание к Осенней неделе культуры ханбок, которая организована по инициативе министерства культуры, спорта и туризма в период с 11 по 17 октября.