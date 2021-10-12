В 2022 году РК займёт девятое место по взносам в бюджет ООН

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В 2022 году РК займёт девятое место по размеру взносов в бюджет ООН среди 193 стран-членов организации. Об этом сообщил 11 октября в ходе парламентского аудита посол РК при ООН Чо Хён. Он подчеркнул, что страна впервые войдёт в первую десятку крупнейших плательщиков. В настоящее время страна занимает 11-е место по взносам в регулярный бюджет и 10-е место - в бюджет операций по поддержанию мира. Квота РК составляет 2,27% суммы бюджета, в то время как в 1991 году, когда страна присоединилась к ООН, квота составляла 0,69%. Бюджет ООН финансируется за счёт обязательных взносов государств-членов организации, размер которых определяется каждые три года в соответствии с их валовым национальным доходом и другими экономическими показателями, такими как коэффициент внешнего долга. По словам Чо Хёна, он прилагает усилия к тому, чтобы южнокорейцы могли занимать более высокие посты в секретариате ООН.