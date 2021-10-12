Хон Нам Ги: Занятость в частном секторе восстанавливается

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В РК, несмотря на последствия четвёртой волны пандемии коронавируса, продолжается восстановление рынка труда в частном секторе. Улучшения в основном наблюдаются в сфере услуг. С таким заявлением 13 октября выступил вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги. По состоянию на сентябрь рост числа занятых значительно увеличился в годовом исчислении, - написал Хон Нам Ги в своём посте в социальной сети Facebook. По его словам, явные улучшения наблюдаются в сферах, связанных с бесконтактным и дистанционным режимом работы. Определённый рост занятости фиксируется в гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в образовательной сфере. Число трудоустроенных в секторе госуслуг, здравоохранения и социального обеспечения выросло на 279 тыс. человек. Выросло число качественных, т.е. стабильных рабочих мест, значительно восстановилась занятость молодёжи. По словам Хон Нам Ги, количество занятого населения достигло 99,8% от показателя февраля 2020 года, до начала отрицательного влияния пандемии коронавируса. Между тем, продолжается сокращение числа индивидуальных предпринимателей, нанимающих работников. Снижается количество временных работников с подённой оплатой труда. Также отрицательные тенденции наблюдаются в оптовой и розничной торговле, в производственной сфере. Хон Нам Ги заявил, что правительство приложит усилия для восстановления занятости до уровня, имевшего место до пандемии COVID-19.