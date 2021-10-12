Состоялось первое заседание комитета по переходу к «жизни с COVID-19»

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Коронавирус более не внушает беспричинного страха, теперь это инфекционное заболевание, поддающееся контролю. В этой связи можно начинать подготовку к возвращению к нормальной жизни. С такими словами 13 октября выступил премьер-министр РК Ким Бу Гём в ходе первого заседания комитета по вопросам перехода к «жизни с COVID-19». Глава правительства отметил: «Текущая ситуация пока ещё не позволяет говорить об отмене масочного режима. Прежде всего, речь идёт о достижении баланса между обычной жизнью людей и карантинными мерами». Он выделил три основных направления в этом вопросе. Первое нацелено на возвращение к обычной жизни поэтапно и постепенно. В целях снижения рисков распространения заболевания рассматривается вопрос о переходе к режиму vaccine pass, суть которого заключается в предоставлении различных преференций вакцинированному населению. Вместе с этим необходимо обратить внимание на усиление системы реагирования в случае возникновения непредвиденных ситуаций, -подчеркнул он. В качестве двух остальных направлений премьер-министр назвал «всеобъемлющее восстановление обычной жизни», а также «активное участие граждан». В состав комитета по переходу к «жизни с COVID-19» входят представители правительства и независимые эксперты. Он был сформирован с целью выработки стратегии перехода к нормальной жизни. Ранее Ким Бу Гём подчёркивал, что в ходе разработки соответствующих мер профильные ведомства будут учитывать общественное мнение. При этом он заявил, что нельзя допустить дискриминацию жителей страны, не прошедших вакцинацию.