МВФ сохранил прогноз роста экономики РК на уровне 4,3%

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Международный валютный фонд (МВФ) оставил без изменения прогноз роста экономики РК в 2021 году на уровне 4,3%. В июле специалисты МВФ повысили прогноз с 3,6% до 4,3%. Об этом говорится в обновлённом докладе, представленном 12 октября. Аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Банка Кореи прогнозируют рост отечественной экономики на уровне 4%, а в правительстве РК заявили о росте в 4,2%. Стоит заметить, что МВФ понизил прогноз роста мировой экономики до 5,9%, что на 0,1% меньше, чем в июле этого года. Сохранение показателя РК без изменений объясняется рядом факторов. Прежде всего, по состоянию на сентябрь первую дозу вакцины от коронавируса получили более 70% населения страны. Экспорт демонстрирует уверенный рост. Также необходимо отметить эффект от принятия дополнительного бюджета. В правительстве сообщили, что средний уровень роста в прошлом и текущем годах составил 1,7%. Это, в свою очередь, больше показателей стран «Большой семёрки». Между тем, МВФ понизил прогноз роста экономики РК на 2022 год на 0,1% до 3,3%. В то же время ожидается, что уровень роста мировой экономики составит 4,9%. В МВФ заявили о неопределённости в дальнейшем развитии мировой экономики на фоне слабо прогнозируемой ситуации с пандемией коронавируса.