В сентябре РК уступила КНР лидерство в судостроении

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Южнокорейские судостроители уступили лидерство китайским конкурентам по количеству новых заказов в сентябре. Согласно данным, предоставленным 13 октября исследователем мирового рынка судостроения Clarkson Research Service, заказы, полученные китайскими судостроителями, составляют 1 млн 950 тыс. компенсированных брутто-тонн (CGT) или 75 судов. Это 59,4% мирового объёма. Южнокорейские верфи получили заказы на строительство 14 судов общим дедвейтом 910 тыс. CGT, что составляет 27,7% от общемирового объёма. Тройку лидеров замыкает Япония с показателем 260 тыс. CGT (15 судов) или 7,9%. В период с января по август общемировой объём заказов на морские суда составил 3 млн 280 тыс. CGT или 116 судов. Стоит заметить, что РК занимала лидерство на протяжении четырёх месяцев до августа текущего года. Южнокорейские судостроители проигрывают китайским конкурентам по количеству заказов, однако существует значительная разница в их стоимости. Так, средняя стоимость заказа одного судна в РК составляет 170 млн долларов, что в три раза выше, чем у китайских судостроителей, где показатель составляет всего 60 млн долларов. Таким образом, РК по общей стоимости заказов остаётся лидером мирового судостроения.