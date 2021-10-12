РК и США подтвердили готовность взаимодействовать с КНДР

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РК и США будут продолжать стремиться к взаимодействию с Северной Кореей и её возвращению за стол переговоров. Данная договорённость достигнута в ходе состоявшихся 12 октября в Вашингтоне переговоров между начальником управления национальной безопасности администрации президента РК Со Хуном и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Американский представитель подтвердил, что Вашингтон не проводит враждебную политику по отношению к Пхеньяну и готов к диалогу с ним. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, стороны отметили, что они непрерывно консультируются по всем проблемам, касающимся Северной Кореи. Американская сторона подтвердила готовность начать переговоры с представителями Пхеньяна «в любое время и в любом месте без предварительных условий». Участники встречи согласились с тем, что южнокорейско-американский саммит, состоявшийся в мае этого года, способствовал укреплению альянса двух стран. Они приветствовали договорённость лидеров РК и США вывести сотрудничество двух стран на уровень «всеобъемлющего партнёрства, устремлённого в будущее». Со Хун и Джейк Салливан отметили эффективность сотрудничества в областях обеспечения вакцинами, изменения климата, новых технологий и поставок полупроводников, договорившись укреплять сотрудничество на всех уровнях,- подчёркивается в сообщении администрации президента РК. В ходе беседы с журналистами по окончании встречи Со Хун сказал, что американская сторона выразила решительную поддержку диалогу между Югом и Севером, чтобы улучшить ситуацию на Корейском полуострове. Практический прогресс может быть достигнут лишь в том случае, если Северная Корея будет более активно участвовать в переговорах, поэтому вызывает сожаление то, что Пхеньян не реагирует на призывы США начать диалог,- подчеркнул Со Хун.