Господдержка рождаемости достигнет в РК среднего уровня по ОЭСР

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Правительство РК предпринимает усилия для активизации государственной поддержки рождаемости, постепенно увеличивая бюджетные расходы на эту цель с нынешних 1,48% валового внутреннего продукта до среднего показателя по Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), составляющего 2,4%. Об этом заявил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 13 октября на форуме в Сеуле, посвящённом демографической ситуации. Он выразил озабоченность тем фактом, за последние 20 лет правительство потратило на поддержку рождаемости 380 триллионов вон (320 млрд долларов), но ситуация не только не улучшилась, но даже ухудшилась. Премьер предположил, что часть средств использована на другие цели. Он призвал правительство, деловые круги, средства массовой информации, общественные организации и жителей страны объединить усилия, чтобы найти способы оказания действительно эффективной поддержки рождаемости.