Правящая партия отклонила апелляцию Ли Нак Ёна на результаты выборов кандидата в президенты

Photo : YONHAP News

13 октября правящая Демократическая партия Тобуро отклонила апелляцию бывшего премьер-министра РК Ли Нак Ёна на результаты региональных выборов кандидата в президенты страны. Исполнительный комитет партии подтвердил, что единым кандидатом от правящего лагеря, который примет участие в выборах в марте будущего года, является губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён. Заседание комитета состоялось по требованию бывшего премьер-министра РК Ли Нак Ёна, занявшего второе место на выборах. Он посчитал неправильным, что почти 200 тыс. голосов, поданных в поддержку Чон Сэ Гюна и Ким Ду Гвана, которые выбыли из списка кандидатов в ходе предварительных выборов, были исключены из подсчёта голосов. Если их учесть, то результат Ли Чжэ Мёна окажется менее 50%, что потребует второго тура выборов. Представитель исполнительного комитета заявил, что подсчёт голосов произведён в строгом соответствии с руководящими документами, и результаты региональных выборов пересматриваться не будут.