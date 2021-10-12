Ли Нак Ён признал поражение на выборах кандидата в президенты от правящей партии

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Бывший премьер-министр РК Ли Нак Ён признал поражение на региональных выборах кандидата в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро. «Я уважаю решение исполнительного комитета партии», - написал он на своей странице в Facebook 13 октября, после того, как руководящий орган партии отклонил его апелляцию на результаты выборов. «Я принимаю результаты выборов и поздравляю Ли Чжэ Мёна с победой»,- написал Ли Нак Ён. Он пообещал оказать содействие победе правящей партии на президентских выборах в марте будущего года. Ранее в тот же день исполнительный комитет партии подтвердил, что единым кандидатом от правящего лагеря, который примет участие в президентских выборах, является губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён. Заседание комитета состоялось по требованию Ли Нак Ёна, занявшего второе место на выборах. Он посчитал неправильным, что почти 200 тыс. голосов, поданных в поддержку Чон Сэ Гюна и Ким Ду Гвана, которые выбыли из списка кандидатов в ходе предварительных выборов, были исключены из подсчёта голосов. Если их учесть, то результат Ли Чжэ Мёна окажется менее 50%, что потребует второго тура выборов. Ли Чжэ Мён набрал 50,29% всех голосов, поданных в ходе региональных выборов, а Ли Нак Ён - 39,14%. Как заявил председатель правящей партии Сон Ён Гиль, избирательные правила предусматривают аннулирование голосов выбывших кандидатов.