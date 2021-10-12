В случае необходимости в РК будут приняты меры для стабилизации валютного рынка

Photo : YONHAP News

Правительство РК примет меры по стабилизации валютного рынка, если на нём повысится волатильность, вызванная аномальными факторами, такими как спекуляции. Об этом заявил 13 октября журналистам вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, который принимает участие в проходящей в Вашингтоне встрече министров финансов и глав центральных банков Большой двадцатки. Он отметил, что недавние колебания на валютном рынке были в значительной степени вызваны внешнеэкономическими рисками. «Когда дело доходит до иностранной валюты, правительство не может не отреагировать на изменения, вызванные рыночным спросом и предложением, но оно внимательно следит за рынком, потому что большие колебания валютного курса, вызванные спекуляциями, нежелательны для экономики»,- сказал Хон Нам Ги. Он отметил также, что южнокорейские инвестиции на зарубежные фондовые рынки в последнее время резко увеличились, что привело к росту спроса на иностранную валюту. Это, в свою очередь, привело к укреплению доллара. Вице-премьер сказал, что правительство будет следить за ростом цен, отметив, что инфляция, как ожидается, в этом году составит 2%, что немного выше целевого показателя в 1,8%.