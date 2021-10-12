РК и США работают над возобновлением диалога с Пхеньяном

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РК и США тесно сотрудничают в вопросах возобновления мирного процесса на Корейском полуострове. Об этом заявил 13 октября в ходе парламентского аудита посол РК в США Ли Су Хёк. «Мы обсуждаем различные способы укрепления доверия, такие как предоставление гуманитарной помощи Пхеньяну, чтобы создать благоприятные условия для переговоров с Северной Кореей», - отметил посол. Кроме того, обсуждается вопрос о документальном оформлении окончания Корейской войны 1950-53 годов, причём «США серьёзно подходят к этому вопросу и понимают его рациональную целесообразность»,- сказал Ли Су Хёк. Коснувшись южнокорейско-американского сотрудничества в военной области, он подтвердил, что США не рассматривают возможность переброски своего тактического ядерного оружия в РК. Что касается напряжённости в отношениях между Сеулом и Токио, то США согласны с тем, что её причиной во многом является жёсткая позиция Японии в отношении двусторонних отношений. США прилагают все усилия, чтобы помочь улучшить отношения между двумя своими азиатскими союзниками,- подчеркнул Ли Су Хёк.