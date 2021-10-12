Gallup Korea: У представителей правящей партии и оппозиции равные шансы на победу на президентских выборах

Photo : YONHAP News

У губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна, кандидата в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро, приблизительно равные шансы на победу на выборах с кандидатами от оппозиции. По данным опроса 1.006 взрослых южнокорейцев, проведённого агентством Gallup Korea 12-13 октября, если бы в выборах участвовали Ли Чжэ Мён и бывший генеральный прокурор Юн Сок Ёль, основной кандидат от оппозиции, то Ли Чжэ Мёна поддержали бы 43%, а Юн Сок Ёля - 40,4% респондентов. Разница в 2,6% находится в пределах статистической погрешности, которая составляет 3,1%. В гипотетическом противостоянии Ли Чжэ Мёна и депутата Национального собрания Хон Чжун Пхё, представителя правящих сил поддержали бы 40,6%, а представителя оппозиции - 40,7% опрошенных. В противостоянии с менее популярными кандидатами от оппозиции у Ли Чжэ Мёна шансы гораздо выше. Если бы он состязался на выборах с бывшим депутатом Национального собрания Ю Сын Мином, то разница в голосах составила бы 45,2% против 29%. Если бы в выборах участвовали Ли Чжэ Мён и бывший губернатор провинции Чечжудо Вон Хи Рён, то разница составила бы 45,5% против 28,9%. Погрешность при обработке данных может составить 3,1% при уровне достоверности 95%.